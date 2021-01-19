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Общество / Религия
19 января 2021, 08:18

Православные верующие празднуют Крещение Господне

Богослужение на Крещение

Праздник Богоявления имеет 4 дня предпразднства и 8 дней попразднства. Отдание праздника совершается 27 января. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

19 января православные христиане отмечают Крещение Господне или Богоявление. В этот день верующие вспоминают евангельское событие - как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан.

В ночь на вторник начались массовые крещенские купания в прорубях. О том, как люди окунались в Екатеринбурге, читайте в фоторепортаже "Областой газеты".

Накануне православные верующие отмечали Крещенский сочельник и соблюдали строгий пост. Крещение Господа Бога – один из важнейших христианских праздников.

"Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения.  На Христа с небес сошёл Дух Святой в облике голубя и глас с неба назвал его Сыном. Так была явлена в видимых и доступных для человека образах Святая Троица: голос – Бог Отец, голубь – Бог Дух Святой, Иисус Христос – Бог Сын.  И было засвидетельствовано, что Иисус – не только Сын Человеческий, но и Сын Божий", - напомнили в Екатеринбургской епархии.

Праздник Богоявления имеет 4 дня предпразднства и 8 дней попразднства. Отдание праздника совершается 27 января. Воду на Крещение освящают дважды - в Крещенский сочельник - Чином Великого освящения воды - и в сам день Богоявления на Божественной литургии. Крещенскую воду хранят до следующего праздника Крещения. Пьют её натощак, с молитвой.

Духовенство в праздник Крещения Господня облачено в белые ризы. В канун праздника Богоявления митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил всенощное бдение в Покровском женском монастыре в Верхотурье. Сегодня он совершит Божественную литургию в Свято-Николаевском Верхотурском монастыре.

На Руси Крещение было концом святок, девушки прекращали гадания. Простой люд готовился к празднику, который, как считалось, очистит их от грехов. В день Крещения после литургии люди шли к проруби крестным ходом. Священник служил молебен, три раза опускал в прорубь крест, испрашивая на воду Божие благословение. После этого все сельчане набирали из проруби святую воду и весело обливали ею друг друга. Некоторые удальцы купались в ледяной воде. В народе считается, что купание на Крещение помогает смыть с себя грехи.

Народные приметы на 19 января — Крещение Господне:

  • Если день ясный и морозный — жди неурожая, тёплый — готовь закрома.

  • Снега надует – хлеба прибудет.

Областная газета Свердловской области

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