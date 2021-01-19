Православные верующие празднуют Крещение Господне

Праздник Богоявления имеет 4 дня предпразднства и 8 дней попразднства. Отдание праздника совершается 27 января. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

19 января православные христиане отмечают Крещение Господне или Богоявление. В этот день верующие вспоминают евангельское событие - как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан.

В ночь на вторник начались массовые крещенские купания в прорубях. О том, как люди окунались в Екатеринбурге, читайте в фоторепортаже "Областой газеты".

Накануне православные верующие отмечали Крещенский сочельник и соблюдали строгий пост. Крещение Господа Бога – один из важнейших христианских праздников.

"Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения. На Христа с небес сошёл Дух Святой в облике голубя и глас с неба назвал его Сыном. Так была явлена в видимых и доступных для человека образах Святая Троица: голос – Бог Отец, голубь – Бог Дух Святой, Иисус Христос – Бог Сын. И было засвидетельствовано, что Иисус – не только Сын Человеческий, но и Сын Божий", - напомнили в Екатеринбургской епархии.

Праздник Богоявления имеет 4 дня предпразднства и 8 дней попразднства. Отдание праздника совершается 27 января. Воду на Крещение освящают дважды - в Крещенский сочельник - Чином Великого освящения воды - и в сам день Богоявления на Божественной литургии. Крещенскую воду хранят до следующего праздника Крещения. Пьют её натощак, с молитвой.

Духовенство в праздник Крещения Господня облачено в белые ризы. В канун праздника Богоявления митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил всенощное бдение в Покровском женском монастыре в Верхотурье. Сегодня он совершит Божественную литургию в Свято-Николаевском Верхотурском монастыре.