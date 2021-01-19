Владимир Путин традициционно участвует в массовых купаниях. В 2018 году он окунался в озеро Селигер в Тверской области. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поучаствовал в крещенских купаниях-2021. Глава страны окунулся в прорубь в Подмосковье утром 19 января.

"Меня многие спрашивали, принимал ли участие Путин в крещенских купаниях. Вы знаете, что традиционно он это делает, это его традиция. Традициям он не изменяет", - передаёт РИА "Новости" слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Например, в 2018 году Владимир Путин окунался в озеро Селигер в Тверской области.

Добавим, что сегодня, 19 января, православные верующие празднуют Крещение Господне. Ранее "Областная газета" показывала и рассказывала, как проходят крещенские купания в Екатеринбурге. Они стартовали минувшей ночью в освящённых водоёмах. С полным списком иорданей в Екатеринбурге и Свердловской области можно ознакомиться здесь.

Владимир Путин окунулся в прорубь в Подмосковье. Фото: пресс-служба Кремля