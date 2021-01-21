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Общество / Религия
21 января 2021, 17:19

Подписано соглашение между Екатеринбургской епархией и УрЮИ МВД России

Владыка провёл встречу с начальником УрЮИ генерал-майором полиции Романом Павленковым.

Владыка провёл встречу с начальником УрЮИ генерал-майором полиции Романом Павленковым. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений подписал соглашение о сотрудничестве между Екатеринбургской епархией и Уральским юридическим институтом МВД России. Владыка провёл встречу с начальником УрЮИ генерал-майором полиции Романом Павленковым.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, документ направлен на духовно-нравственное и патриотическое воспитание личного состава УрЮИ МВД России, а также на дальнейшее развитие совместных воспитательных, научных, образовательных, спортивных и молодёжных проектов.

По словам владыки Евгения, нынешнее соглашение продолжает уже существующие договорённости, в рамках которых проводятся встречи духовенства с курсантами и совместные мероприятия будущих офицеров полиции и семинаристов. Архипастырь отметил дружеские отношения между учащимися института и воспитанниками Екатеринбургской духовной семинарии.

Митрополит Евгений выразил надежду, что эти отношения «закладывают правильный фундамент в сознание будущего офицера полиции и в сознание священника, и это создаст благоприятный фон для развития духовной и общественной жизни в нашей стране».

Генерал-майор полиции Роман Павленков подчеркнул, что «духовное воспитание сотрудников органов внутренних дел - это неотъемлемая часть формирования образа современного полицейского».

Уральский юридический институт МВД России окормляется священниками Екатеринбургской епархии с 1996 года. Духовником личного состава института с 2003 года является клирик прихода в честь Успения Пресвятой Богородицы Екатеринбурга иерей Алексий Янушкевич.

Областная газета Свердловской области

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