Православные верующие отмечают день памяти святой мученицы Татьяны

В России Татьянин день был официально объявлен Днём Российского студенчества. Фото: Екатеринбургская епархия

25 января православные христиане встречают день памяти мученицы Татьяны. Она считается покровтельницей Московского университета и всех студентов.

В Екатеринбургской епархии напомнили, что Татьяна родилась в знатной римской семье. Её отец был тайным христианином и воспитал дочь преданной Богу и Церкви. Татиана не стала выходить замуж и была поставлена диаконисой в одном из римских храмов. Ей был вынесен смертельный приговор после мученических испытаний за то, что она не захотела отрекаться от своей веры.

Добавим, что в России Татьянин день был официально объявлен Днём российского студенчества. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Татьяниным днём.