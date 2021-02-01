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1 февраля 2021, 14:08

Церковь отмечает день интронизации Патриарха Кирилла

За прошедшие 12 лет глава РПЦ трижды посещал Екатеринбург – в 2010, 2013 и 2018 годах

За прошедшие 12 лет глава РПЦ трижды посещал Екатеринбург – в 2010, 2013 и 2018 годах. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Русская православная церковь 1 февраля отмечается 12-ю годовщины интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В храмах Екатеринбургской митрополии совершены благодарственные молебны с провозглашением многолетия Предстоятелю РПЦ.

В годовщину интронизации Святейший Патриарх Кирилл совершает Божественную литургию в Храме Христа Спасителя в Москве.

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл был избран на Московский Патриарший Престол 27 января 2009 года на Поместном Соборе Русской Православной Церкви. 1 февраля 2021 года исполняется 12 лет со дня интронизации - возведения новоизбранного Патриарха на Патриаршую кафедру.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, за прошедшие 12 лет глава РПЦ трижды посещал Екатеринбург – в 2010, 2013 и 2018 годах. Каждому визиту Святейшего Патриарха в столицу Урала посвящена отдельная фотокнига.

Областная газета Свердловской области

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