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Общество / Религия
2 февраля 2021, 11:11

Буддисты с горы Качканар рассказали, когда покинут религиозный комплекс

Буддисты Качканара

Дежурные покинут религиозный комплекс 8 февраля. Фото: Евгения Скачкова.

Буддисты из общины «Шедруб Линг» согласились покинуть гору Качканар. Дежурные уйдут из религиозного комплекса 8 февраля.

Об этом сообщается на странице общины в социальных сетях.

«На вчерашнем собрании община приняла решение: 8 февраля дежурные покинут религиозный комплекс на горе. С понедельника по четверг объект будет находиться под охраной «Евраз КГОКа», - говорится в сообщении.

При этом, ещё в одном сообщении буддисты позвали единомышленников отметить в «Шедруб Линге» Лунный Новый год. Ожидается, что праздник пройдёт 13 февраля с 14:00 до 16:00. Для участия в торжествах потребуется предварительная запись. В программе заявлена коллективная медитация, экскурсия и обряд «огненная пуджа».

Ранее в Екатеринбурге состоялось совещание о безопасном функционировании сооружений буддистской общины «Шедруб Линг» на горе Качканар. По итогам встречи общине был выдвинут ультиматум: буддисты должны покинуть монастырь до 1 февраля.

Напомним, в октябре Качканарский горно-обогатительный комбинат и буддисты с горы Качканар подписали соглашение, по которому все желающие могут посещать территорию монастыря два раза в неделю - в субботу и воскресенье, а также в дни буддистских праздников. 13 февраля 2021 года как раз выпадает на субботу.

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Областная газета Свердловской области

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