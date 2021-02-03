Глава Екатеринбургской митрополии совершил благодарственный молебен в Москве

Глава Екатеринбургской митрополии Евгений побывал на мероприятии в честь юбилея Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ. Фото: Синодальный ОРОиК.

В Москве состоялся торжественный приём по случаю 30-летия Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ. Участие в мероприятии принял митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, председатель отдела Евгений.

В актовом зале Синодального отдела он совершил благодарственный молебен. На сугубой ектеньи (протяжное моление) были вознесены молитвы за всех сотрудников отдела. Владыка Евгений также преподал благословенные грамоты работникам отдела.

Кроме того, был оглашён поздравительный адрес от митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, возглавлявшего отдел с 2009 по 2020 год, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Синодальный ОРОиК учреждён 1 февраля 1991 года Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и решением Священного Синода Русской православной церкви. Владыка Евгений назначен председателем Синодального отдела религиозного образования и катехизации решением Священного Синода 25 августа 2020 года.

Напомним, Епископ Бронницкий Евгений стал новым преосвященным Екатеринбургским и Верхотурским 8 декабря. Такое решение было принято в минувший вторник в ходе дистанционного заседания Священного Синода РПЦ. Подробнее о главе Екатеринбургской митрополии читайте в материале «Областной газеты».