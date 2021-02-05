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Общество / Религия
5 февраля 2021, 16:50

В Екатеринбург съедутся на богослужение представители пяти Поместных Церквей

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской

В день празднования Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской Храм-на-Крови отмечает свой престольный праздник. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге пройдёт Божественная литургия с участием представителей пяти Поместных Церквей. Богослужение состоится 7 февраля, в день празднования Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, в Храме-на-Крови.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, на праздничное богослужение прибудут священнослужители Антиохийской, Американской, Грузинской, Сербской и Чешской Православных Церквей.

В списке гостей: епископ Моравичский Антоний, викарий Святейшего Патриарха Сербского, протоиерей Даниил Андреюк, представитель Православной Церкви в Америке, митрополит Нифон Сайкали, представитель Патриарха Антиохийского, протоиерей Кахабер Гоготишвили, представитель Грузинской Православной Церкви в России и архимандрит Серафим, представитель Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

Возглавит Божественную литургию митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Накануне богослужения, в субботу, 6 февраля, состоится праздничное всенощное бдение.

Добавим, что Русская Православная Церковь называет новомучениками всех пострадавших за веру в период послереволюционных гонений в России в ХХ веке. Поминовение совершается по определению Священного Синода Русской Православной Церкви от 30 января 1991 года на основании решения Поместного Собора 1917–1918 годов. Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской празднуется в ближайшее воскресенье, 7 февраля.

В день празднования Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской Храм-на-Крови отмечает свой престольный праздник.

По завершению богослужения в галерее Храма-памятника на Крови состоится открытие выставки "И память их "...до века в благословении" (1 Мак. 3:7)". Экспозиция приурочена к 20-летию канонизации святой Царской семьи.

Областная газета Свердловской области

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