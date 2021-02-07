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Общество / Религия
7 февраля 2021, 11:09

Храм-на-Крови в Екатеринбурге встречает престольный праздник

В канун торжества сонм архиереев совершил всенощное бдение в Храме-на-Крови Екатеринбурга

В канун торжества сонм архиереев совершил всенощное бдение в Храме-на-Крови Екатеринбурга. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Православные верующие празднуют Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. В канун торжества сонм архиереев совершил всенощное бдение в Храме-на-Крови Екатеринбурга, отмечающего в это день престольный праздник.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, специально к празднику в Екатеринбург прибыли представители пяти Поместных Церквей: Антиохийской, Американской, Грузинской, Сербской и Чешской.

Богослужение возглавили епископ Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока митрополит Филиппольский Нифон, викарий Святейшего Патриарха Сербского епископ Моравичский Антоний, епископ Нижнетагильский и Невьянский Алексий и епископ Макаровский Гедеон, викарий Киевской епархии.

Владыкам сослужило духовенство Екатеринбургской митрополии и прибывшие на празднование гости. В их числе - архимандрит Серафим, представитель Православной Церкви Чешских земель и Словакии, протоиерей Даниил Андреюк, представитель Православной Церкви в Америке и протоиерей Кахабер Гоготишвили, представитель Грузинской Православной Церкви в России.

Напомним, Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской празднуется в воскресный день, если он выпадает на 7 февраля, или на ближайшее воскресенье к этой дате. В этот день совершается поминовение всех усопших, пострадавших в годы гонений на церковь.

Сегодня в Храме-на-Крове проходит Божественная литургия с участием представителей пяти Поместных Церквей. 

Областная газета Свердловской области

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Храм-на-Крови в Екатеринбурге встречает престольный праздник