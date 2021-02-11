Православные верующие отмечают Собор Екатеринбургских святых

Богослужение в Храме-на-Крови проводилось перед образом Собора Екатеринбургских святых. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

11 февраля, в день образования Екатеринбургской епархии православные христиане празднуют Собор Екатеринбургских святых. В Храме-на-Крови пошла праздничная архиерейская Божественная литургия, которую возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Богослужение проводилось перед образом Собора Екатеринбургских святых. Паломники по очереди подходили в святыне и прикладывались к ковчегу, в который входят частицы мощей 11 уральских святых. В сонме Екатеринбургских святых более 60 человек. Особым почитанием пользуются Симеон Верхотурский, Царственные страстотерпцы, преподобномученицы Великая княгиня Елисавета и инокиня Варвара и новомученики и исповедники Церкви Русской, принявшие смерть за Христа.

Екатеринбургская епархия 11 февраля отмечает 136 лет со дня образования. В 2011 году она была преобразована в митрополию. Сегодня в её состав входят пять епархий: Екатеринбургская, Нижнетагильская, Каменская, Серовская и Алапаевская. В митрополии насчитывается 679 храмов и молитвенных помещений, 577 священников и 83 диакона. В этом году отмечается также 400-летие основания Свято-Покровского женского монастыря в Верхотурье.

Сегодня в Екатеринбургской епархии пройдёт также епархиальное собрание и Торжественная церемония вручения Премии главы митрополии в сфере культуры и искусства-2020.