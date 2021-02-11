Людмиле Бабушкиной вручили медаль святых Царственных страстотерпцев I степени

Людмила Бабушкина: "Я тоже часто посещаю храм и считаю, что только с божьей помощью мы можем трудиться на благо Отечества". Фото: пресс-служба Заксобрания

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений вручил председателю Заксобрания Свердловской области Людмиле Бабушкиной медаль святых Царственных страстотерпцев I степени. Это высшая награда Екатеринбургской епархии.

Награждение состоялось в рамках епархиального собрания, в котором поучаствовала председатель областного парламента. Отметим, что 11 февраля отмечается 136 лет со дня образования Екатеринбургской епархии.

"Эта большая честь для меня и в то же время - большая ответственность. Я поздравляю сегодня всё духовенство и верующих, жителей нашего региона с таким знаковым событием – 136-летием Екатеринбургской епархии. Сегодня, когда мы боремся с пандемией коронавирусной инфекцией, и органы власти, и епархия делают всё возможное, чтобы с одной стороны помочь людям материально, с другой стороны поддержать их духовно. Огромное значение имеет деятельность культурно-просветительского центра "Царский" и Музея святой Царской Семьи. Здесь оказывается поддержка и одеждой, и питанием, и добрым словом", - приводит пресс-служба Заксобрания слова Людмилы Бабушкиной.

Она также поздравила владыку Евгения с назначением на пост главы Екатеринбургской митрополии и вручила ему подарок. Митрополит Евгений поблагодарил председателя Заксобрания за сотрудничество, пожелал ей крепости духа и божьего благословения. Он также поздравил Людмилу Бабушкину с прошедшим юбилеем.