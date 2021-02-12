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Общество / Религия
12 февраля 2021, 12:36

В Собор вселенских учителей и святителей в Екатеринбурге прошло богослужение с сурдопереводом

Богослужение сопровождалось переводом на язык жестов.

Богослужение сопровождалось переводом на язык жестов. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Православная церковь 12 февраля отмечает Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. В честь торжества митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил Божественную литургию в храме во имя Трёх святителей при общине слабослышащих в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, богослужение сопровождалось переводом на язык жестов. По завершении литургии владыка Евгений поздравил духовенство храма и прихожан с престольным праздником и преподал архипастырское благословение.

Отметим, что приход во имя Трёх святителей специализируется на служении глухим и слабослышащим людям. Значительная часть прихожан храма является инвалидами по слуху.

Напомним, накануне православные христиане праздновали Собор Екатеринбургских святых и день образования Екатеринбургской епархии. В Храме-на-Крови 11 февраля пошла праздничная архиерейская Божественная литургия, которую возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Областная газета Свердловской области

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