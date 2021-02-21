Для православных верующих началась подготовка к Великому посту

Митрополит Евгений совершил всенощное бдение в Иоанно-Предтеченском архиерейском подворье Екатеринбурга. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Православные верующие 21 февраля встречают неделю о мытаре и фарисее. С сегодняшнего дня начинается подготовка к Великому посту.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, в канун неделе о мытаре и фарисее, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил всенощное бдение в Иоанно-Предтеченском архиерейском подворье Екатеринбурга.

Владыке сослужили старший священник собора иерей Павел Кононенко, клирик храма протоиерей Виталий Агошков и духовенство митрополии. После богослужения владыка Евгений поздравил всех с праздником и преподал архипастырское благословение.

Уже с сегодняшнего дня для верующих начинается Сплошная седмица - подготовка к Великому посту, самому длинному и строгому в церковном календаре. На этой неделе отменяются посты в среду и в пятницу – церковь разрешает есть скоромную пищу каждый день.

В 2021 году Великий пост начнётся 15 марта и продлится до 1 мая. 2 мая православные встретят Пасху.

Добавим, что сегодня за Божественной литургией верующие вспоминают притчу о мытаре и фарисее, рассказанную Спасителем. Также сегодня православные отмечают память великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарии и святителя Саввы II Сербского.