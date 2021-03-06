Православные верующие встречают Вселенскую родительскую субботу

С 7 марта для православных верующих начнётся неделя о Страшном суде, а с 15 марта - Великий пост. Фото: Владимир Мартьянов

6 марта православные христиане встречают Вселенскую (мясопустную) родительскую субботу. В этот день верующие молятся об усопших и подают милостыню в их память.

Накануне во всех православных храмах прошло вечернее заупокойное богослужение, особое поминовение усопших – парастас или Великая панихида.

"Очень важно в этот день, в преддверии начала Великого поста и воспоминания Страшного суда, второго пришествия Иисуса Христа, помолиться об усопших, близких и родных.Из всех людей, чья временная земная жизнь окончена, мы в первую очередь должны тем, через кого мы этот дар жизни получили – родителям и прародителям нашим, поэтому эта суббота именуется родительской" - передаёт пресс-служба Екатеринбургской епархии слова руководителя молодёжно-миссионерского отдела иерея Даниила Рябинина.

Отметим, что в Церковном уставе всего две таких родительских субботы – Мясопустная, за неделю до начала Великого поста, и Троицкая, предшествующая празднику Пятидесятницы. "Мясопуст" - слово латинского происхождения, которое означает лишение мяса.

С 7 марта для православных верующих начнётся неделя о Страшном суде, а с 15 марта - Великий пост. Он продлится до 1 мая, 2 мая Церковь будет праздновать Пасху.