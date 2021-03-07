7 марта для православных верующих началась неделя о Страшном суде

В этот день на Божественной литургии читается отрывок из Евангелия, в котором верующим напоминается о втором пришествии Христа и предстоящем Страшном суде. Фото: Екатеринбургская епархия.

7 марта началась третья подготовительная неделя Великого поста – неделя о Страшном суде. В этот день во время литургии читают Евангелие о Страшном суде.

Накануне митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Сегодня он совершит Божественную литургию в храме во имя преподобного Серафима Саровского.

В этот день на Божественной литургии читается отрывок из Евангелия, в котором верующим рассказывается о втором пришествии Христа и предстоящем Страшном суде. Богослужение пронизано идеей всеобщего ответа за все свои поступки перед Богом, напоминает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Известно, что 7 марта православным верующим разрешается есть мясную пищу. А с понедельника, 8 марта, начнётся Сырная седмица (в народе Масленица). Употреблять в пищу можно будет молочные продукты, рыбу и яйца, от мяса придётся отказаться.

Неделей в церковнославянском языке называется воскресный день, а современному слову неделя соответствует название седмица.

Напомним, в 2021 году Великий пост начнётся 15 марта, а завершится праздником Пасхи Христовой, которая будет отмечаться 2 мая.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Добавим, накануне православные христиане встречали Вселенскую родительскую субботу. Верующие молились об усопших и подавали милостыню в их память.