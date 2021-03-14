Прощёное воскресенье: почему так важно извиняться и прощать других?

Прощёное воскресенье - последний день перед Великим постом, самым долгим постом в году у православных верующих. Фото: Павел Ворожцов.

В воскресенье, 14 марта, православные верующие завершают подготовку к Великому посту и отмечают неделю Адамова изгнания – Прощёное воскресенье. "Областная газета" решила рассказать об истоках обычая и его важности не только для верующих, но и для всех людей.

Прощёное воскресенье - последний день перед Великим постом, самым долгим постом в году у православных верующих. В этот день у людей есть возможность очистить сердце от грехов, посвятить своё внимание духовной жизни и встретить Пасху - день Воскресения Иисуса Христа - без обид, злобы и душевных терзаний.

Неделя сыропустная (ещё одно название Прощёного воскресенья – прим. "Облгазеты") неразрывно связана с вечерним богослужением, на котором совершается чин прощения. Этот обряд берёт своё начало у египетских монахов, которые в преддверии Великого поста, перед Пасхой по одиночке уходили в пустыню на 40 дней, чтобы встретиться уже в Вербное воскресенье. Далеко не все монахи возвращались обратно, поэтому перед своим путешествием они просили друг у друга прощения, чтобы избавиться от обид.

В Екатеринбурге чин прощения состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе в 17:00. Вечерню совершит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

"Чин прощения исторически наполнен особой торжественностью и покаянным настроением. В этот вечер все православные люди стремятся в храмы, чтобы за соборным богослужением испросить прощения у ближнего своего и простить друг друга", – говорится в сообщении Екатеринбургской епархии.

Как говорят священники, прощение - это фундамент общения человека с Богом. Нарушив закон, данный ему Всевышним, человек может попросить прощения и вернуть таким образом его себе. По такому же принципу должны строиться отношения и между людьми.

"Прощение возвращает человека в правильное исходное состояние. Он осознает вину – и ему её отпускают. Это восстанавливает правильные отношения между людьми. И как следствие, даёт душевное и духовное облегчение", – передаёт ТАСС слова священнослужителя.

По его же словам, человек может причинить обиду другому даже не осознавая это, а поступок или слова, которые одному кажутся не существенными, могут сильно задеть другого. Прощёное воскресенье даёт возможность не только извиниться, но и по-настоящему принять других людей, найти в себе силы на великодушие, даже тогда, когда простить бывает очень трудно.

Добавим, что 14 марта в Екатеринбурге в Храме на Крови также проходит праздничная архиерейская Божественная литургия в честь Державной иконы Божией Матери.

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