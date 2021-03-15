Для православных верующих 15 марта начался Великий пост-2021

В случае нарушения поста рекомендуется принести покаяние на исповеди и продолжать поститься в ожидании радости Пасхи. Фото: Владимир Мартьянов

Для православных христиан с 15 марта начался Великий пост. Он продлится до Пасхи, которая в 2021 году будет отмечаться 2 мая.

Воздержание от мясных и молочных продуктов, яиц и рыбы продлится традиционно 48 дней. В первые два дня поста и в страстную Пятницу (в этом году 30 апреля) стоит полностью воздерживаться от пищи. В случае нарушения поста рекомендуется принести покаяние на исповеди и продолжать поститься в ожидании радости Пасхи. 2 мая православные верующие будут встречать словами "Христос Воскресе!".

Добавим, что 15 марта совершается празднование в честь Державной иконы Божией Матери. Накануне было прощёное воскресенье. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений провёл богослужения в Храме-на-Крови и в Свято-Троицком кафедральном соборе. После вечерни и закрытия Царских врат владыка Евгений и духовенство переоблачились в великопостные чёрные ризы. Были прочитаны молитвы на начало святой Четыредесятницы.