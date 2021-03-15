Опубликовано расписание архиерейских богослужений в храмах Екатеринбурга

15 марта для православных христиан начался Великий пост. Фото: Павел Ворожцов.

Екатеринбургская епархия опубликовала расписание архиерейских богослужений в храмах города. График составлен на всю первую седмицу Великого поста.

Как сообщили в пресс-службе епархии, в разные дни горожан ждут в Свято-Троицком кафедральном соборе, Храме-на-Крови, а также в храмах на Уктусе и Уралмаше.

Расписание:

15 марта в 18:00 – Великое повечерие с чтением покаянного канона преподобного Андрея Критского (Свято-Троицкий кафедральный собор);

16 марта в 18:00 – Великое повечерие с чтением покаянного канона преподобного Андрея Критского (Храм в честь Рождества Христова на Уралмаше);

17 марта в 07:00 – литургия Преждеосвященных Даров (Иоанно-Предтеченское архиерейское подворье) и в 18:00 – Великое повечерие с чтением покаянного канона преподобного Андрея Критского (Храм-на-Крови);

18 марта в 18:00 – Великое повечерие с чтением покаянного канона преподобного Андрея Критского (Храм в честь Преображения Господня на Уктусе);

19 марта в 07:00 – литургия Преждеосвященных Даров (Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь);

20 марта в 08:00 – божественная литургия (Мужской монастырь во имя Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма) и в 17:00 – всенощное бдение (Вознесенское архиерейское подворье);

21 марта в 09:00 – божественная литургия и в 17:00 – чин Торжества православия (Свято-Троицкий кафедральный собор).

Напомним, сегодня, 15 марта, для православных христиан начался Великий пост. Он продлится до Пасхи, которая в 2021 году будет отмечаться 2 мая.

Воздержание от мясных и молочных продуктов, яиц и рыбы продлится традиционно 48 дней. В первые два дня поста и в страстную Пятницу (в этом году 30 апреля) стоит полностью воздерживаться от пищи. В случае нарушения поста рекомендуется принести покаяние на исповеди и продолжать поститься в ожидании радости Пасхи.

Добавим, сегодня должно совершатся празднование в честь Державной иконы Божией Матери. Однако в 2021 году оно было перенесено на 14 марта в связи с тем, что 15 марта приходится на понедельник первой седмицы Великого поста.