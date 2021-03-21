Православная церковь празднует Торжество Православия

Этот праздник знаменует окончание первой недели Великого поста, когда происходит разделение истины и лжи. Фото: Павел Ворожцов.

Православные верующие молитвенно празднуют 21 марта Торжество Православия. Этот праздник знаменует окончание первой недели Великого поста, когда происходит разделение истины и лжи.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, Торжество Православия связано с VII Вселенским Собором 787 года, когда после длительного периода иконоборчества в Православной церкви окончательно было установлено почитание икон, а сам праздник появился только в 843 году после окончательной победы над ересью. Особый чин Торжества Православия сформировался в Церкви примерно в XI веке.

Сейчас это богослужение представляет собой торжество над всеми ересями и расколами, которые существовали и существуют. В нём утверждается не только иконопочитание, но и догматы семи Вселенских Соборов.

"Во время этого праздника в середине храма выставляются полукругом, на аналоях храмовые иконы. В конце литургии священнослужители совершают молебное пение на середине храма перед иконами Спасителя и Божьей Матери, мол­ясь Господу об утверждении в вере правосла­вных христиан и обращение на путь истинный всех отступивших от ­Церкви", - говорится на сайте епархии.

Напомним, что Великий пост начался для православных 15 марта. Он продлится до Пасхи, которая в 2021 году будет отмечаться 2 мая.