Для православных верующих началась Крестопоклонная неделя

Традиция отмечать наступление четвёртой недели Великого поста появилась в VII веке. Фото: Галина Соловьёва.

Для православных верующих в воскресенье, 4 апреля, началась Крестопоклонная неделя, которая помогает набраться духовных сил в середине поста. Традиция отмечать наступление четвёртой недели Великого поста появилась в VII веке.

Празднование в честь Креста Господня берёт своё начало в 614 году, когда персидский царь Хосрой II в ходе ирано-византийской войны осадил и взял Иерусалим, забрал в плен иерусалимского патриарха Захарию и захватил Древо Животворящего Креста. Заключив союз со славянами и аварами, царь Хосрой в 626 году едва не захватил Константинополь, однако после этого ход войны переменился и победу 26-летней войны праздновал уже император Ираклий I.

Император-победитель собственноручно вернул Животворящий Крест в Иерусалим предположительно в 631 году. С тех пор в Иерусалиме стали праздновать годовщину возвращения реликвии.

"Традиция напоминает о том, что именно Крест является главным орудием нашего спасения, что он является символом не только искупительной смерти Христа, но также – и Его славного Воскресения, открывшего путь в рай всем, кто готов следовать за Христом. Также образ креста говорит еще о том, что вся наша жизнь – это несение собственного креста и что впереди Страстная седмица, к которой и ведет пост", - сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Во время всенощного бдения, которое начинается в субботу вечером, на середину храма выносится украшенный цветами Крест, и люди поклоняются ему. После этого Крест стоит в центре храма всю неделю, а каждая служба завершается особым поклонением Кресту.

Добавим, что сегодня митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершит чин пассии в Иоанно-Предтеченском архиерейском подворье Екатеринбурга (ул. Репина, 6б). Это особая служба, во время которой читаются отрывки из Евангелия, посвящённые страданиям Христа. Богослужение начнётся в 17:00.