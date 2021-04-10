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10 апреля 2021, 11:30

Православные верующие отмечают последнюю родительскую субботу Великого поста

Церковь

В родительскую субботу принято ходить в храмы и ставить свечи за упокой родных. Фото: Владимир Мартьянов.

В субботу, 10 апреля, отмечается последняя из трёх родительских суббот Великого поста, которые были установлены для молитв об усопших родственниках. "Облгазета" напоминает об основных традициях Вселенской родительской субботы.

По традиции, в родительскую субботу принято ходить в храмы и ставить свечи за упокой родных, а также посещать могилы умерших родственников, друзей и знакомых. В этот день нельзя употреблять алкогольные напитки, отказывать в милостыне нуждающимся и поднимать на кладбище обронённые вещи.

Также православные верующие не должны в этот день устраивать шумные застолья, ругаться, обижать других и сквернословить. В старину верили, что в родительскую субботу почившие приходят кушать к своим родственникам. Отсюда пошла традиция не убирать со стола и не мыть посуду после ужина.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своем архипастырском слове за Божественной литургией объяснил важность поминовения родных. Публикуем полный текст речи митрополита, опубликованного на сайте Екатеринбургской епархии:

Фото: сайт Екатеринбургской епархии

Областная газета Свердловской области

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