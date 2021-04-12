Крестный ход на Пасху в Екатеринбурге состоится

В прошлом году Пасхальный крестных ход в Екатеринбурге не состоялся из-за коронавируса. В 2019 году крестный ход на Пасху собрал 20 тысяч человек. Фото: Александр Исаков

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений анонсировал крестный ход на Пасху. В этом году она отмечается в воскресенье, 2 мая.

Владыка сослался на опыт прошлого года, когда в июле, в разгар пандемии коронавируса, Царский крестный ход на Ганину Яму состоялся.

"Провели духоподъёмно и в полном согласии с властями региона. Этот опыт обязательно используем и на нынешнюю Пасху. Крестный ход состоится!", - заявил митрополит в своём телеграм-канале.

Он также отметил, что храмы будут открыты. Прихожан ждут на богослужениях с соблюдением противовирусных мер.

"Смиренно надеюсь, что у друзей и помощников Екатеринбургской епархии хватит сил и возможностей, чтобы оперативно доставить великую святыню (благодатный огонь из Гроба Господня) для освящения и утешения всех нас непосредственно из Иерусалима в Екатеринбург. Ну а пока у нас есть ещё время подготовиться к празднику Пасхи — как учит Церковь — постом, молитвой и добрыми делами", - отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Великий пост начался в этом году 15 марта. В прошлом году Пасхальный крестных ход в Екатеринбурге не состоялся из-за коронавируса. В 2019 году крестный ход на Пасху собрал 20 тысяч человек. Обычно он стартует от Свято-Троицкого собора.