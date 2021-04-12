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Общество / Религия
12 апреля 2021, 14:19

Для мусульман 12 апреля начинается священный месяц Рамадан

Мусульманский храм

По завершении месяца Рамадан мусульмане отпразднуют прадник Ураза-Байрам. В этом году он приходится на 13 мая. Фото: Павел Ворожцов

С заходом солнца 12 апреля 2021 года для мусульман наступит священный месяц Рамадан. До 12 мая им предстоит соблюдать пост и пройти духновное очищение.

По завершении месяца Рамадан мусульмане отпразднуют прадник Ураза-Байрам. В этом году он приходится на 13 мая.

Перед Рамаданом к верующим обратился председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин. Он отметил, что в течение 30 предстоящих дней двухмиллиардная умма (религиозная община) от утреннего рассвета до захода солнца будет воздерживаться от еды и питья.

"Главное в Рамадане то, что мы целиком посвящаем себя глубокому познанию Господа Всевышнего и Его Слов — Священного Корана. Рамадан — это месяц, ежегодно несущий каждому из нас великую радость духовного очищения и возвышения, месяц, в который было начато ниспослание Священного Корана и началась посланническая деятельность Пророка Мухаммада (да Благословит Его Аллах и Приветствует)", - говорится в обращении муфтия на сайте Совета муфтиев России.

В прошлом году свердловские мусульмане дистанционно встречали праздник разговения Ураза-Байрам 24 мая из-за угрозы распространения коронавируса. В этом году дополнительные ограничения не вводились.

По данным руководителя Регионального духовного управления мусульман Свердловской области Радифуллы-хазрат Гиндуллина, в нашем регионе проживает от 300 до 700 тысяч мусульман. В Екатеринбурге можно назвать мечетями всего два культовых здания: старую соборную в переулке Воронежском, 34 и химмашевскую «Рамазан» на Димитрова, 15. Первая входит в структуру Духовного управления мусульман Урала (Уральский муфтият), вторая принадлежит Региональному духовному управлению мусульман Свердловской области в составе Центрального духовного управления мусульман России. Так что чаще всего мусульмане Екатеринбурга и области молятся и совершают обряды в молельных домах.

Фото: духовное собрание мусульман России
Областная газета Свердловской области

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