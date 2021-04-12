Опубликован график богослужений митрополита Евгения на неделю Иоанна Лествичника

Стал известен график богослужений митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения на ближайшую неделю. Они пройдут в храмах столицы Урала, Верхотурья и п. Новоуткинск.
График опубликовала Екатеринбургская епархия:
- 13 апреля владыка совершит литургию Преждеосвященных Даров в храме во имя святителя Иннокентия, митрополита Московского, в Екатеринбурге (пр. Ленина, 11). Богослужение начнётся в 9:00.
- В среду митрополит Евгений отправится в Верхотурье. В 17:00 он возглавит там в Свято-Николаевском мужском монастырье утреню со чтением Великого канона преподобного Андрея Критского. Это богослужение, которое известно также как Мариино стояние.
- 16 апреля в 9:00 правящий архиерей совершит литургию Преждеосвященных Даров в храме во имя Успения Божией Матери в п. Новоуткинск Первоуральского благочиния. В 17:00 в пятницу он возглавит утреню со чтением акафиста Божией Матери, или Похвалу Богородице в Свято-Троицком кафедральный соборе Екатеринбурга (ул. Розы Люксембург, 57).
- В субботу утром митрополит Евгений проведёт Божественную литургию в храме в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах (ул. Шувакишская, 3).
Добавим, что сейчас идёт пятая седмица Великого поста, посвящённая преподобному Иоанну Лествичнику.
По преданию, святой Иоанн родился около 570 года в семье святых Ксенофонта и Марии, а скончался в 649 году. В 16 лет он пришёл в Синайский монастырь, много позднее он был избран игуменом обители. В 35 лет преподобный Иоанн удалился отшельником в пустыню у подножия горы Синай. Он провёл там сорок лет. Им была написана книга "Лествица добродетелей", где он раскрыл 30 ступеней восхождения к духовному совершенству.
На пятой седмице также отмечается:
- 15 апреля (четверг) — Четверток Великого канона;
- 17 апреля — Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста);
- 18 апреля — неделя пятая Великого поста. Память преподобной Марии Египетской.
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