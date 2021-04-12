Опубликован график богослужений митрополита Евгения на неделю Иоанна Лествичника

Стал известен график богослужений митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения на ближайшую неделю. Они пройдут в храмах столицы Урала, Верхотурья и п. Новоуткинск.

График опубликовала Екатеринбургская епархия:

Добавим, что сейчас идёт пятая седмица Великого поста, посвящённая преподобному Иоанну Лествичнику.

По преданию, святой Иоанн родился около 570 года в семье святых Ксенофонта и Марии, а скончался в 649 году. В 16 лет он пришёл в Синайский монастырь, много позднее он был избран игуменом обители. В 35 лет преподобный Иоанн удалился отшельником в пустыню у подножия горы Синай. Он провёл там сорок лет. Им была написана книга "Лествица добродетелей", где он раскрыл 30 ступеней восхождения к духовному совершенству.