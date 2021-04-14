В Екатеринбургской епархии прокомментировали выселение жителей Среднеуральского монастыря

Специалисты будут проводить экспертизу в монастыре относительно вопросов безопасности, и на основании их решения будут предприниматься дальнейшие действия. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбургской епархии предложили помощь насельницам, выселенным из Среднеуральского монастыря. Для них открыта горячая линия.

Они могут обращаться по телефону 300-24-74 круглосуточно, с 19 ареля - по будням с 10:00 до 18:00. Как и прежде, насельницам предлагается выбрать любой монастырь Екатеринбургской митрополии. В Екатеринбургской митрополии также пообещали как можно скорее привести жизнь обители в соответствие с требованиями безопасности и законного порядка.

Напомним, что в ночь на 14 апреля в Среднеуральский женский монастырь приехали судебные приставы, МЧС и силовики. Были оцеплены входы в здания, в том числе храмы. Жителей попросили покинуть территорию монастыря. По данным вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, насельницам монастыря предложили временно поселиться на базе "Остров сокровищ". Людям, которым требуется особый уход, предложено размещение в медицинских и социальных учреждениях.

В ГУ ФСП по Свердловской области официально сообщили, что выселение проводится на основании предприсания Верхнепышминского городского суда. Гражданам запрещено там находиться из-за выявленных нарушений градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, создающих угрозу их жизни и здоровью.

"Некоторые помещения в Среднеуральском монастыре эксперты признали небезопасными. Поэтому людей выселяют с территории по соображениям безопасности. Специалисты будут проводить экспертизу, и на основании их решения будут предприниматься дальнейшие действия. В случае выявления нарушений, их будут устранять. В ином случае решение будет принимать Екатеринбургская епархия", - рассказал "Областной газете" Сергей Бидонько.

В Екатеринбургской епархии признали Среднеуральский монастырь "отпавшим от РПЦ", а действия бывшего духовника отца Сергия и его стронников деструктивными.

"Отпавший от РПЦ Среднеуральский женский монастырь не смог обеспечить соблюдение законов РФ на территории обители. Екатеринбургская епархия не снимает с себя ответственность за недостаточно жёсткую позицию к руководству монастыря, в результате чего оформление зданий монастыря проходило слишком медленно", - говорится в официальном комментарии епархии.