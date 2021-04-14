Выселенные из Среднеуральского женского монастыря отказались от временно предоставленного им жилья

О предстоящем выселении из Среднеуральского женского монастыря обитателям стало известно вечером 13 апреля. Фото: Галина Соловьёва

Вчера утром из Среднеуральского женского монастыря из-за нарушений градостроительных норм и санитарно-эпидемиологического законодательства выселили всех жителей. Монахиням и насельникам предоставили альтернативные варианты жилья, но ими никто не воспользовался.

Решение Верхнепышминского городского суда о запрете нахождения и проживания граждан на территории Среднеуральского женского монастыря опубликовали 14 апреля. Этому предшествовала проверка, которая выявила ряд нарушений в эксплуатации самовольных строений и мест захоронения, электро- и водоснабжении, водоотведении, общественном питании, бытовом обслуживании и мерах пожарной безопасности.

«Отпавший от Русской православной церкви Среднеуральский женский монастырь не смог обеспечить соблюдение законов Российской Федерации на территории обители, – сообщается на сайте Екатеринбургской епархии. – В результате деструктивных действий его бывшего духовника (экс-схиигумена Сергия. – Прим. ред.) и его единомышленников к монастырю было привлечено внимание в том числе и государственных служб и ведомств, отвечающих за соблюдение законов на территории страны.»

По данным телеграмм-канала «Защита Отца Сергия», в 5 часов утра к стенам Среднеуральского женского монастыря подъехало около 50 машин Росгвардии, ОМОНа, полиции, а также автозаки. Сотрудники правоохранительных органов по громкоговорителю попросили жителей покинуть монастырский комплекс, вскрыли двери во все здания и храмы и оцепили входы в колокольни и жилые помещения.

Монахини и насельники комплекса называют эту ситуацию «захватом» и предполагают, что решение суда было тайным. Но о выселении проживающие на территории монастыря узнали накануне вечером: об этом было объявлено в социальных сетях 13 апреля около 11 часов вечера. Уведомили ли обителей монастыря о решении суда официальные органы заранее – неизвестно.

– Насельникам и монахиням монастыря была предоставлена возможность временно разместиться на базе «Остров сокровищ», – сообщил журналисту «Облгазеты» специалист министерства общественной безопасности Свердловской области Сергей Пермяков. – Там предусмотрены номера и трёхразовое питание в соответствии с религиозными убеждениями. Был предоставлен транспорт для переезда на базу.

Известно, что на территории монастыря проживали 126 человек, но ни один из них не согласился заселиться в туристическом комплексе. Помощь в размещении монашествующих предложила также Екатеринбургская митрополия.

– Епархия в этой ситуации старается поддержать монахинь – они могут выбрать любую женскую обитель на территории региона, чтобы продолжить монашеское делание, – прокомментировали журналисту «Облгазеты» в пресс-службе епархии.

При этом сразу после выселения насельники Среднеуральского монастыря попросили о приюте и транспорте в своей группе во ВКонтакте. В комментариях под постом несколько жителей разных регионов России предложили им помощь и жильё.

Сегодня на сайте Екатеринбургской епархии появилось архипастырское послание митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.

«Я хочу, чтобы в храмах Среднеуральского женского монастыря как можно скорее возобновилось служение настоящих и благодатных Божественных литургий, ибо причастие Святых Христовых Таин – есть насущный хлеб жизни вечной», - обратился митрополит Евгений.

Напомним, что экс-схиигумен Сергий был задержан на территории Среднеуральского женского монастыря 29 декабря 2020 года по трём статьям УК РФ: склонение к самоубийству, самоуправство и оскорбление религиозных чувств. Сейчас Сергий находится под арестом до 28 мая.

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