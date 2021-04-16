В храмах Екатеринбурга единственный раз в году споют Божией Матери

17 апреля верующими отмечается Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). Фото: пресс-служба Екатеринбургская епархия

16 апреля вечером в храмах Екатеринбурга единственный раз в году споют Божией Матери. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений возглавит утреню со чтением акафиста Пресвятой Богородице в Свято-Троицком кафедральный соборе.

Богослужение начнётся в 17:00.

Известно, что акафист Божией Матери появился ещё до хвалебных песен Иисусу, святым и церковным праздникам - в V или VI веке. Авторство приписывают преподобному Роману Сладкопевцу. Акафист считается началом гимнографической традиции, он вписан в богослужебный устав и включён в церковную службу.

"Похвала Пресвятой Богородицы совершается единственный раз в году. Это единственное богослужебное последование, когда уставом предполагается пение акафиста Божией Матери. Акафист Пресвятой Богородице посвящён Той, Которая родила Спасителя всему миру. Раз в году – на пятой седмице Великого поста – верующие собираются в храме, чтобы вместе обратиться к Ней", - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

17 апреля верующими отмечается Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста).

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