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Общество / Религия
17 апреля 2021, 09:46

Православные верующие отмечают праздник Похвалы пресвятой Богородице

Девочка ставит свечку в храме

Праздник Похвала Богородице отмечается раз в году – на пятой неделе Великого поста. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Сегодня, 17 апреля, православные христиане отмечают праздник Похвалы пресвятой Богородице или Субботу Акафиста. Накануне митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений возглавил утреню со чтением акафиста в Свято-Троицком кафедральный соборе.

Во всех храмах Екатеринбурга единственный раз в году пропели акафист - хвалебную песню Божией Матери.

В субботу утром утром владыка возглавил Божественную литургию в храме в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах в Екатеринбурге (ул. Шувакишская, 3). За богослужением прочитан Великий акафист Божией Матери в память заступления и избавления Константинополя от нашествия иноплеменников в VII веке.

Отметим, что праздник Похвала Богородице отмечается раз в году – на пятой неделе Великого поста.

"Во время чтения акафиста "Похвала Пресвятой Богородицы" вспоминается многократное чудесное заступничество Божией Матери. Акафист, исполняемый в эту субботу, - самый древний", - напомнили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Областная газета Свердловской области

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