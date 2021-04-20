Новый глава Нижнетагильской епархии прибыл на Урал

Вечером 19 апреля 2021 года митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений встретил в Кольцово прибывшего правящего архиерея Нижнетагильской епархии епископа Феодосия. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархией

В аэропорту Екатеринбурга нового главу Нижнеталильской епархии встретил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Сегодня епископа Феодосия торжественно встретили в Нижнем Тагиле.

В 11:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе новый глава Нижнетагильской епархии возглавил молебен на начало благого дела.

Напомним, что решением Священного Синода от 15 апреля епископ Нижнетагильский и Невьянский Алексий был назначен Преосвященным Челябинским и Миасским, главой Челябинской митрополии, временно управляющим Троицкой епархией. В восскресенье он попрощался с духовенством и прихожанами Нижнетагильской епархии.

"Областная газета" накануне писала, что перестановки произошли после того, как митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, под управлением которого находилась Московская епархия, подал прошение патриарху Кириллу с просьбой уйти на покой, что и вызвало смену глав сразу трёх крупных митрополий РПЦ. Патриаршим наместником Московской митрополии, а также постоянным членом Священного Синода назначили митрополита Екатеринодарского и Кубанского Павла. На его место руководить Кубанской митрополией отправился бывший митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

Справка "ОГ":

Фото: Справка "ОГ"