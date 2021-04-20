Темы дня

Общество / Религия
20 апреля 2021, 10:59

Новый глава Нижнетагильской епархии прибыл на Урал

Главае Екатеринбургской митрополии встретил нового главу Нижнетагильской епархии

Вечером 19 апреля 2021 года митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений встретил в Кольцово прибывшего правящего архиерея Нижнетагильской епархии епископа Феодосия. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархией

В аэропорту Екатеринбурга нового главу Нижнеталильской епархии встретил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Сегодня епископа Феодосия торжественно встретили в Нижнем Тагиле.

В 11:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе новый глава Нижнетагильской епархии возглавил молебен на начало благого дела.

Напомним, что решением Священного Синода от 15 апреля епископ Нижнетагильский и Невьянский Алексий был назначен Преосвященным Челябинским и Миасским, главой Челябинской митрополии, временно управляющим Троицкой епархией. В восскресенье он попрощался с духовенством и прихожанами Нижнетагильской епархии.

"Областная газета" накануне писала, что перестановки произошли после того, как митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, под управлением которого находилась Московская епархия, подал прошение патриарху Кириллу с просьбой уйти на покой, что и вызвало смену глав сразу трёх крупных митрополий РПЦ. Патриаршим наместником Московской митрополии, а также постоянным членом Священного Синода назначили митрополита Екатеринодарского и Кубанского Павла. На его место руководить Кубанской митрополией отправился бывший митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

Справка "ОГ":

Фото: Справка "ОГ"
Фото: с сайта Нижнетагильской епархии
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.04.2021, 15:28 / Спорт
Дарья Устинова всё-таки поедет на Олимпиаду в Токио
20.04.2021, 15:22 / Общество
Жительница Нижнего Тагила выиграла миллион в лотерею
20.04.2021, 15:02 / Общество
Прокуратура выясняет причину гибели рыбы в Нейво-Рудянском водохранилище
20.04.2021, 14:52 / Общество
В Екатеринбурге запретят парковаться ещё на четырёх улицах
20.04.2021, 14:32 / Общество
За день в Свердловской области остановили 451 любителя тонировки