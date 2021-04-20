Ради строительства детского хосписа планируют снести женский скит на Шарташе

Журналисты впервые за много лет побывали внутри бывшего Игнатьевского скита. Фото: Алексей Кунилов

На месте бывшего Игнатьевского женского скита Ново-Тихвинского монастыря, расположенного в Екатеринбурге на улице Отдыха, что рядом с озером Шарташ, планируют построить детский паллиативный центр. Инициаторами строительства стали Екатеринбургская епархия и фонд «Город без наркотиков». Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений посетил это место и благословил задуманное.

Бывший скит женского Ново-Тихвинского монастыря – полностью огороженная территория площадью около одного гектара с несколькими деревянными строениями на ней. В советские годы здесь был дом отдыха, в 1995 году объект передали Ново-Тихвинскому монастырю. Сёстры жили здесь до 2007 года, позднее в зданиях скита располагался реабилитационный центр для наркозависимых. Сейчас в бывших кельях царит запустение, постройки постепенно разрушаются.

– Сегодня здания пустуют, и это неправильно, – сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. – Земля была передана Екатеринбургской епархии, и, задаваясь вопросом, какую деятельность можно было бы осуществлять на ней, мы вдохновились проектом, который действует в Санкт-Петербурге. Там налажена работа детского хосписа, которым руководит замечательный священник отец Александр.

В Екатеринбурге уже работает церковный епархиальный хоспис, но он для взрослых. В то же время в регионе более 880 детей нуждаются в паллиативной помощи и недавно открытое отделение в областной детской клинической больнице явно не в состоянии охватить всех. По словам депутата городской думы Екатеринбурга, главы фонда «Город без наркотиков» Тимофея Жукова, хоспис планируется на 30 мест, его первые эскизы уже есть. Существующие постройки на участке будут снесены, готовится проект по их демонтажу. На реализацию задуманного потребуется более 200 миллионов рублей.

– Губернатор Евгений Куйвашев дал распоряжение учредить благотворительный фонд для детского хосписа в Екатеринбурге, который будет заниматься сбором средств, – сказал Тимофей Жуков.

После окончания строительства хоспис передадут министерству здравоохранения Свердловской области. Реализовать проект планируют в течение двух лет.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

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