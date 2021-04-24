24 апреля православные отмечают Лазареву субботу

Начиная с вечера субботы, верующие приносят в храм веточки вербы. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня, 24 апреля, Церковь отмечает Лазареву субботу (Вербная суббота). В этот день православные верующие вспоминают чудо воскрешения праведного Лазаря.

Церковь почитает воскрешение Лазаря, как одно из самых знаковых чудес, совершённых Христом за время его земного пути. Как известно, вместе с учениками Господь пришёл к гробнице Лазаря, где приказал отвалить камень от входа. После молитвы Христа умерший, который на тот момент уже четыре дня был во гробе, вышел наружу.

Как отметили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, традиции отмечания Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим тесно переплетены. Начиная с вечера субботы, верующие приносят в храм веточки вербы, где их освящают.

Кстати, богослужебное время не совпадает с историческим: воскрешение Лазаря произошло за месяц или два до Входа Господня в Иерусалим. Но сейчас эти два праздника неразрывно связаны и отмечаются друг за другом.

Несмотря на Великий пост, в Лазареву субботу верующим разрешается употреблять в пищу рыбную икру, растительное масло и вино.