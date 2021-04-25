Православные верующие празднуют Вербное воскресенье

Праздник Входа Господня в Иерусалим отмечается в последнее воскресенье перед Пасхой. Фото: Павел Ворожцов.

Православная Церковь 25 апреля отмечает праздник Входа Господня в Иерусалим, известный в России как Вербное воскресенье. Праздничная литургия пройдёт во всех храмах Екатеринбургской епархии.

Праздник Входа Господня в Иерусалим отмечается в последнее воскресенье перед Пасхой.

"Весной 30 года от Рождения Христова Иерусалим встречал Христа на праздник Пасхи. Многие жители надеялись, что Христос вступает в город, чтобы положить конец унизительной римской оккупации, что Он взойдет на царский престол и восстановит иудейское государство в его былой славе и могуществе. Кто бы мог подумать, что уже через несколько дней эти же люди будут кричать «Распни Его!» во дворе римского префекта Иудеи Понтия Пилата", - сообщается на сайте Екатеринбургской епархии.

В России этот праздник называется Вербным воскресеньем, потому что листья пальмы, которыми выстилали дорогу Христу и которые символизируют для евреев торжество и веселье, заменяются вербой, деревом, которое первым проявляет признаки пробуждающейся жизни.

Главное богослужение Екатеринбургской епархии проходит в уральской столице, в кафедральном Свято-Троицком соборе. После литургии в храмах традиционно будут освещать вербные и пальмовые ветви.