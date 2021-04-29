Пасхальное послание Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений обратился к всечестному духовенству, преподобному монашеству и боголюбивой пастве Екатеринбургской Митрополии с традиционным пасхальным посланием Фото: Пресс-служба Екатеринбургской епархии

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!

От сердца, исполненного радостью о Воскресшем Спасителе, обращаю к Вам ликующее:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Воистину Воскресший Господь, Своим домостроительством ведущий нас к вечной жизни, даровал мятущемуся человечеству ещё одну Пасху, опять озарил нас её светом, снова возрадовал её совершенствами. Мы же «Христову воскресению кланяющеся не престаем: Той бо спасл есть нас от беззаконий наших, святый Господь Иисус, явлей воскресение» (стихира на хвалитех 7 гласа).

Ещё вчера у нас не было слов описать величие божественного покоя почившего Христа. Ветхозаветная заповедь о субботе тысячелетиями подготавливала человечество к одной-единственной Великой Субботе, в которую Бог поистине почиет от Своих трудов по спасению гибнущего от греха творения. Мы призывались удивительным песнопением Великой Субботы: «Да молчит всяка плоть человеча и да стоит со страхом и трепетом и ничтоже земное в себе да помышляет». В предрассветной тишине пасхальной ночи замерший мир не мог знать, что принесёт собой утро. Царь и Бог «плотию уснув, яко мертв» мог ведь и разочароваться в человеке.

Он мог превратить этот мир опять в ничто, как художник стереть свой неудачный набросок. Его молчание могло стать нашим исчезновением. Но Бог не бездействовал, Он в аду был с человеком. И предельная богооставленность ада вдруг наполнилась полнотой Божественного бытия. Христос взрывает этот ад Собой. Преславным Своим Воскресением освобождает томящиеся души, дарует нам надежду на вечную жизнь, возвращает Адама в рай, неся его туда на Своих израненных руках. Святитель Григорий Богослов восклицает: «В сей день Великий Христос воззван от мертвецов, к которым приложился. В сей день отразил Он жало смерти, сокрушил мрачные затворы унылого ада, даровал свободу душам. В сей день, воспрянув из гроба, явился Он людям, для которых родился, умер и возбуждён из мёртвых, чтобы мы, возрождённые и избежавшие смерти, восхищены были с Тобою восходящим. В сей день светозарный и великий – ангельский лик исполнился радости, воспевая победную песнь».

Мы помним, как Христос пророчествовал о Своём Воскресении словами: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его… Он говорил о храме тела Своего» (Ин. 2: 19, 21). Храм Его Тела – это не только Он один, иначе от Его Воскресения не было бы больше никому никакой пользы. Храм Его Тела – это Его Церковь, куда Он зовёт нас и где мы становимся причастны Ему Воскресшему, вкушая со страхом Божиим и верою Дары Евхаристии.

Прошедший год принёс нашей любви к Богу и Его Дому множество испытаний. Многие были лишены привычного уклада духовной жизни, не имели возможности «созерцать красоту Господню и посещать храм Его» (Псалом 26:4). Но подлинная любовь от этого не превращается в равнодушие или тем более в раздражение, а лишь крепнет в ожидании встречи. Хорошо, если мы будем видеть Бога даже сквозь постигшие нас трудности, и несмотря ни на что, всё равно возрастать в Его любви. Воскресение Христово побеждает любую скорбь и даже саму смерть – и что может быть радостнее, чем весть об этой победе. Будем же с ликованием встречать умертвителя смерти, будем с радостными песнопениями торжествовать нашу твёрдую веру в вечную, нескончаемую жизнь, которую сегодня даровал нам Воскресший Христос. После Распятия Христа апостолы разошлись по домам и спрятались там от страха. Но Воскресение вывело их из потаённых комнат обратно в апостольскую общину, соединило у Чаши, вдохновило на дерзновенную проповедь. Так и мы, некоторое время страха ради не иудейска, но тоже человеческого, прятались по домам от вируса, скорбя о нашем вынужденном разделении. От вируса мы защищаться научились, теперь настала пора защитить себя от инфекции страха и разделения. Чудо Пасхи пусть опять соберёт нас в наших храмах в крепкие и живые общины, объятые и соединённые радостью Воскресения Христова.

Будем искать Христа как жёны-мироносицы, неся с собою сосуды, полные добрых дел, и находить Его там, где и всегда – где отвален камень от Его гроба, где Ангелы возвещают о Его воскресении и где нашла Его Мария Магдалина, бросившаяся к стопам Божественного Учителя. Престол в каждом святом храме – это тот гробный камень, на котором лежат погребальные пелены Христа. Они пусты, потому что Он Жив, и мы видим это и восклицаем с веселием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Божией милостию, смиренный ЕВГЕНИЙ, Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский

г. Екатеринбург

Пасха Христова

2021 год