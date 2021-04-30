Конфессии на Среднем Урале призывают соблюдать эпидемиологические требования в праздники

Религиозные учреждения обеспечат прихожан бесплатными масками, перчатками и антисептиком. Фото: Павел Ворожцов.

Представители крупнейших конфессий Свердловской области приняли совместное решение проводить религиозные мероприятия в строгом соответствии с эпидемиологическими требованиями. Религиозные учреждения обеспечат прихожан бесплатными масками, перчатками и антисептиком.

Как сообщили в Екатеринбургской епархии, в храмах продолжают строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, а прихожан просят носить маски. Руководитель административного секретариата Екатеринбургской епархии иеромонах Аркадий заявил, что во время Пасхи в некоторых храмах будут проходить сразу несколько богослужений с целью уменьшения числа одновременно молящихся людей.

Также в преддверии одного из главных мусульманских праздников - Уразы-Байрама - руководители духовных управлений призвали умму к соблюдению мер эпидемиологической безопасности.

"В этом году нам дозволено посещать общие праздничные молитвы при соблюдении мер безопасности, чтобы в наших семьях и домах были мир и спокойствие. Пожалуйста, приходите в мечети, но будьте осторожны и не забывайте о взаимоуважении", - заявил глава Духовного управления мусульман Урала муфтий Сибгатулла-хазрат Сайдуллин.

Председатель Муфтията Урала и Свердловской области, муфтий Фаузи-хазрат Сидо, обращаясь к умме, отметил, что во многих странах проведение религиозных мероприятий запрещено по эпидемиологическим показаниям.

"Нам повезло, что в этом году в нашей стране разрешено приходить в мечети и совершать намаз. Постарайтесь, чтобы этот праздник стал радостным для всех и не причинил никому вреда. Надевайте маски и перчатки, соблюдайте дистанцию", - передаёт его слова департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, 29 апреля главный санврач Свердловской области Дмитрий Козловских призвал уральцев встретить Пасху (2 мая) и Уразу-Байрам (12-13 мая) дома.

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