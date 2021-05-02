Темы дня

Общество / Религия
2 мая 2021, 10:16

Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Пасхой

Кулич

Православные верующие отмечают в воскресенье, 2 мая, один из главных христианских праздников - Пасху. Фото: Галина Соловьёва.

Православные верующие отмечают в воскресенье, 2 мая, один из главных христианских праздников - Пасху. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Воскресением Христовым.

Как заявил глава региона, этот светлый праздник всегда встречают с радостью и воодушевлением в сердце, а также он побуждает людей к духовному росту и милосердию. Он подчеркнул, что православие - это одна из основных, наиболее многочисленных по количеству последователей конфессий в Свердловской области.

"Екатеринбургская митрополия вносит весомый вклад в укрепление единства общества, сохранение гражданского мира, формирование высоких нравственных приоритетов, ценностей созидательного труда. Всё больше наших земляков ощущают потребность жить в соответствии с принципами христианской морали и православными традициями", - говорится в поздравлении губернатора.

Евгений Куйвашев напомнил, что из-за сохраняющейся угрозы распространения COVID-19, власти были вынуждены продолжить действие ограничений в регионе. Однако глава региона выразил уверенность, что забота о ближних, об их безопасности и здоровье, понятна каждому православному уральцу.

"Дорогие земляки! В этот светлый православный праздник от всей души желаю, чтобы в ваших домах и семьях всегда царили вера в лучшее, мир, добро, любовь и счастье. Пусть каждый день ваш будет наполнен созидательным трудом и истинными ценностями!" - обратился Евгений Куйвашев к свердловчанам.

Читайте также:

Екатеринбург ждёт прибытия Благодатного огня к пасхальной службе.

В храмах Екатеринбургской епархии проходит чин освящения куличей, пасх и яиц.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.05.2021, 11:29 / Общество
В Свято-Троицком соборе Екатеринбурга прошла ночная Пасхальная служба. Фото
02.05.2021, 10:16 / Общество
Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Пасхой
02.05.2021, 09:15 / Общество
На два города в Свердловской области приходится почти 60% всех случаев COVID-19 в регионе: статистика
01.05.2021, 20:35 / Общество
Без демонстраций и шествий: показываем, как Екатеринбург встретил 1 Мая
01.05.2021, 19:15 / Общество
В "Партии пенсионеров" предложили повысить пенсии за счёт налогов с граждан со сверхдоходами