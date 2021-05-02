Владимир Путин поздравил россиян со Светлым Христовым Воскресением

Президент назвал Церковь "надёжной духовной опорой для миллионов людей" в столь непростое время. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин поздравил православных верующих с праздником Светлого Христового Воскресения. Также он поздравил с Пасхой Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В своём поздравлении глава государства отметил плодотворную деятельность РПЦ и иных христианских конфессий, направленную на развитие межрелигиозного и межнационального диалога, а также на поддержание гражданского мира в стране. Владимир Путин заявил, что Церковь заботится о продвижении в обществе высоких идеалов, семейных традиций, и делает много для решения насущных социальных проблем.

Президент назвал Церковь "надёжной духовной опорой для миллионов людей" в столь непростое время.

"Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением. Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Кроме того, Президент РФ направил поздравительную телеграмму в адрес Патриарха Московского Кирилла. Владимир Путин отметил, что под предстоятельством Патриарха Кирилла РПЦ активно участвует в общественной жизни и многое делает для сбережения исторических, культурных и семейных ценностей.

"Сегодня, как это всегда бывало в трудные времена, Церковь направляет своё подвижническое служение на духовную поддержку людей, помогает им выстоять. Столь ответственная, востребованная деятельность достойна искреннего уважения и признания", - сказал российский лидер.

Напомним, ранее с Пасхой, Светлым Христовым Воскресением поздравил уральцев губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Читайте также:

В Свято-Троицком соборе Екатеринбурга прошла ночная Пасхальная служба. Фото.