Православные верующие 3 мая чтят память святителя Николая

Он пережил нацистский концлагерь в годы Великой Отечественной войны, а после неё спас от разрушения множество сербских монастырей. Фото: telegram-канал Екатеринбургской епархии.

Сегодня, 3 мая, Русская православная церковь чтит память святителя Николая, епископа Охридского и Жичского. Он пережил нацистский концлагерь в годы Второй мировой войны, а после неё спас от разрушения множество сербских монастырей.

Святитель Николай родился в 1880 году, в день памяти святителя Наума Охридского.

"Его родители, крестьяне-фермеры, всегда прекращали работу для ежедневной молитвы и соблюдали церковный постовой и богослужебный крут. С младенчества вскормленный этим небесным хлебом, святитель Николай впоследствии стал "новым Златоустом", известным и любимым повсюду в Православном мире за свои проповеди, наставления и писания", - сообщается на сайте Екатеринбургской епархии.

Отмечается, что святитель Николай стал монахом, а затем иеромонахом и епископом Жичским на 40-м году жизни. Во время Второй мировой войны он попал в концлагерь Дахау и смог пережить плен. В послевоенное время он спас от разрушения множество покинутых сербских монастырей, посылая в них монахинь.

Он подвизался как архиерей и духовный наставник в и скончался в Свято-Тихоновском монастыре в Южном Кэнане, штат Пенсильвания. В 1991 году мощи святителя перенесли в его родную деревню Лелич, к мощам преподобного Иустина (Поповича).

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