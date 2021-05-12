В храме Екатеринбурга пройдёт панихида по погибшим в школе в Казани

Сегодняшний день объявлен в Татарстане днём траура. Фото: Галина Соловьёва

12 мая в храме "Большой Златоуст" (ул. 8 Марта, 17а) Екатеринбурга пройдёт панихида по погибшим при стрельбе в Казани. Она начнётся в 10:15, сообщили в Екатеринбургской епархии.

В других храмах пройдут заупокойные литургии и молитвенные прошения о скорейшем исцелении пострадавших.

На медиафасаде Ельцин Центра накануне зажгли огромную свечу в память о жертвах вооружённого нападения. Стихийный мемориал появился у представительства Татарстана в Екатеринбурге по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, 24, куда начали возлагать цветы.

Сегодняшний день объявлен в Татарстане днём траура.

11 мая злоумышленник устроил стрельбу в школе №175 в Казани. Погибли 9 человек, в том числе 7 детей, одна учительница и ещё одна женщина. Госпитализирован 21 пострадавший. Пострадавших детей накануне навестили президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и министр просвещения Сергей Кравцов и пожелали им скорейшего выздоровления.

"Все выплаты, похороны - все эти вопросы берём на себя. Работа организована, мне постоянно докладывают. В школе находится наш вице-премьер. Мы ещё раз всё проверим, обойдём каждую семью", – сообщил Рустам Минниханов.

СКР возбудил дело о массовом убийстве по ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»). По словам официального представителя СК Светланы Петренко, его будет расследовать центральный аппарат.

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