Мусульмане встречают праздник Ураза-байрам

В этом году главный санврач Свердловской области также призвал мусульман встречать праздник дома. Фото: Павел Ворожцов

12 мая завершается священный месяц Рамадан, в течение которого мусульмане соблюдают пост. С заходом солнца верующие начинают отмечать праздник Ураза-байрам и продолжают празднование 13 мая.

Ураза-байрам - один из главных религиозных праздников Ислама, это праздник разговения после поста. Накануне мусульмане совершают омовение и приводят в порядок дом. На следующий день верующие идут на праздничную молитву (ид намаз), которая начинается с восходом солнца и длится до обеденного азана (призыва на молитву). В праздник принято также подавать милостыню, накрывать стол, звать гостей, навещать родственников и могилы умерших.

В прошлом году свердловские мусульмане дистанционно встречали праздник разговения Ураза-байрам 24 мая из-за угрозы распространения коронавируса. В этом году главный санврач Свердловской области также призвал граждан встречать праздник дома.

По данным руководителя Регионального духовного управления мусульман Свердловской области Радифуллы-хазрат Гиндуллина, в нашем регионе проживает от 300 до 700 тысяч мусульман. В Екатеринбурге можно назвать мечетями всего два культовых здания: старую соборную в переулке Воронежском, 34 и химмашевскую "Рамазан" на Димитрова, 15. Первая входит в структуру Духовного управления мусульман Урала (Уральский муфтият), вторая принадлежит Региональному духовному управлению мусульман Свердловской области в составе Центрального духовного управления мусульман России. Так что чаще всего мусульмане Екатеринбурга и области молятся и совершают обряды в молельных домах.

Свердловских мусульман поздравил губернатор Евгений Куйвашев. В этот светлый праздник он пожелал им крепкого здоровья, счастья, благополучия, хорошего настроения, мира и добра.

"В многонациональной Свердловской области проводится взвешенная и последовательная национальная политика, нацеленная на создание равных возможностей для развития культур и традиций разных народов. Мусульманские религиозные и национально-культурные организаций активно участвуют в общественной жизни региона, вносят весомый вклад в формирование уважительных и гармоничных межнациональных отношений, укрепление мира, согласия и социальной стабильности в Свердловской области", - приводит департамент информполитики слова губернатора.