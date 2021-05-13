С праздником Ураза-байрам мусульман поздравил Владимир Путин

С окончанием священного месяца Рамадана мусульман России поздравил Президент РФ Владимир Путин. Фото: Владимир Мартьянов.

В четверг, 13 мая, мусульмане отмечают один из главных религиозных праздников ислама Ураза-байрам. С окончанием священного месяца Рамадана мусульман России поздравил Президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что Ураза-байрам издавна отмечается добрыми делами и заботой о тех, кому нужна помощь, а также олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию. По словам Владимира Путина, последователи ислама в России относятся к религиозным, культурным и историческим традициям предков с большим уважением и бережно передают их через поколения.

"Мусульманские организации активно участвуют в жизни страны, укрепляют взаимодействие с государственными и общественными структурами, уделяют неустанное внимание благотворительным, образовательным, просветительским инициативам", - передаёт слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Владимир Путин пожелал мусульманам здоровья, успехов и благополучия. Добавим, что ранее с праздником Ураза-байрам последователей ислама поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.