С праздником Ураза-байрам мусульман поздравил Владимир Путин

В четверг, 13 мая, мусульмане отмечают один из главных религиозных праздников ислама Ураза-байрам. С окончанием священного месяца Рамадана мусульман России поздравил Президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что Ураза-байрам издавна отмечается добрыми делами и заботой о тех, кому нужна помощь, а также олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию. По словам Владимира Путина, последователи ислама в России относятся к религиозным, культурным и историческим традициям предков с большим уважением и бережно передают их через поколения.
"Мусульманские организации активно участвуют в жизни страны, укрепляют взаимодействие с государственными и общественными структурами, уделяют неустанное внимание благотворительным, образовательным, просветительским инициативам", - передаёт слова российского лидера пресс-служба Кремля.
Владимир Путин пожелал мусульманам здоровья, успехов и благополучия. Добавим, что ранее с праздником Ураза-байрам последователей ислама поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Для справки
Ураза-байрам - один из главных религиозных праздников ислама, это праздник разговения после поста. Накануне мусульмане совершают омовение и приводят в порядок дом. На следующий день верующие идут на праздничную молитву (ид намаз), которая начинается с восходом солнца и длится до обеденного азана (призыва на молитву). В праздник принято также подавать милостыню, накрывать стол, звать гостей, навещать родственников и могилы умерших.
По данным руководителя Регионального духовного управления мусульман Свердловской области Радифуллы-хазрат Гиндуллина, на Среднем Урале проживает от 300 до 700 тысяч мусульман. В Екатеринбурге можно назвать мечетями всего два культовых здания: старую соборную в переулке Воронежском, 34 и химмашевскую "Рамазан" на Димитрова, 15.