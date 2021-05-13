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Общество / Религия
13 мая 2021, 12:21

С праздником Ураза-байрам мусульман поздравил Владимир Путин

Мечеть

С окончанием священного месяца Рамадана мусульман России поздравил Президент РФ Владимир Путин. Фото: Владимир Мартьянов.

В четверг, 13 мая, мусульмане отмечают один из главных религиозных праздников ислама Ураза-байрам. С окончанием священного месяца Рамадана мусульман России поздравил Президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что Ураза-байрам издавна отмечается добрыми делами и заботой о тех, кому нужна помощь, а также олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию. По словам Владимира Путина, последователи ислама в России относятся к религиозным, культурным и историческим традициям предков с большим уважением и бережно передают их через поколения.

"Мусульманские организации активно участвуют в жизни страны, укрепляют взаимодействие с государственными и общественными структурами, уделяют неустанное внимание благотворительным, образовательным, просветительским инициативам", - передаёт слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Владимир Путин пожелал мусульманам здоровья, успехов и благополучия. Добавим, что ранее с праздником Ураза-байрам последователей ислама поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Для справки

Ураза-байрам - один из главных религиозных праздников ислама, это праздник разговения после поста. Накануне мусульмане совершают омовение и приводят в порядок дом. На следующий день верующие идут на праздничную молитву (ид намаз), которая начинается с восходом солнца и длится до обеденного азана (призыва на молитву). В праздник принято также подавать милостыню, накрывать стол, звать гостей, навещать родственников и могилы умерших.

По данным руководителя Регионального духовного управления мусульман Свердловской области Радифуллы-хазрат Гиндуллина, на Среднем Урале проживает от 300 до 700 тысяч мусульман. В Екатеринбурге можно назвать мечетями всего два культовых здания: старую соборную в переулке Воронежском, 34 и химмашевскую "Рамазан" на Димитрова, 15.

Областная газета Свердловской области

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