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16 мая 2021, 16:10

В Екатеринбурге спустили на воду яхты с именами русских принцесс

Яхты в честь русских принцесс

Яхты предоставлены в дар Екатеринбургскому региональному отделению Братства православных следопытов. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Четыре малых яхты получили класса "Оптимист" получили имена русских принцесс - Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. 16 мая их освятили и спустили на воду на городском пруду Екатеринбурга.

"Яхты предоставлены в дар Екатеринбургскому региональному отделению Братства православных следопытов от регионального отделения Императорского православного палестинского общества", - приводит пресс-служба Екатеринбургской епархии слова руководителя Совета БПС России Всеволода Кривцова.

Освящение яхт было приурочено ко дню рождения святого Царственного страстотерпца Николая II. Он родился 18 мая 1868 года.

Областная газета Свердловской области

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