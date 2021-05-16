В Екатеринбурге спустили на воду яхты с именами русских принцесс

Яхты предоставлены в дар Екатеринбургскому региональному отделению Братства православных следопытов. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Четыре малых яхты получили класса "Оптимист" получили имена русских принцесс - Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. 16 мая их освятили и спустили на воду на городском пруду Екатеринбурга.

"Яхты предоставлены в дар Екатеринбургскому региональному отделению Братства православных следопытов от регионального отделения Императорского православного палестинского общества", - приводит пресс-служба Екатеринбургской епархии слова руководителя Совета БПС России Всеволода Кривцова.

Освящение яхт было приурочено ко дню рождения святого Царственного страстотерпца Николая II. Он родился 18 мая 1868 года.