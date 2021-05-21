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Общество / Религия
21 мая 2021, 15:22

Опубликован график богослужений в Верхотурье в Дни святого Симеона

25 мая православные верующие отмечают праздник второго обретения мощей праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири Чудотворца.

25 мая православные верующие отмечают праздник второго обретения мощей праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири Чудотворца. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

24 и 25 мая в Верхотурье пройдут Дни святого Симеона. Торжественные архиерейские богослужения пройдут Свято-Николаевском мужском монастыре. Публикуем график.

В понедельник в 16:00 в  Крестовоздвиженском соборе начнётся малая вечерня с акафистом, в 17:00 - всенощное бдение. Уже на следующий день в храме в 9:00 состоится Божественная литургия.

25 мая православные верующие отмечают праздник второго обретения мощей праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири Чудотворца. В духовную столицу Урала съезжаются паломники из разных регионов России, чтобы поклониться мощам святого Симеона, напомнили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Дни Симеона Верхотурского проходят также в сентябре и в декабре. 31 декабря - в честь причисления Симеона к лику святых в 1694 году. 24 сентября - в честь возвращения мощей святого в Верхотурье в 1992 году.

Областная газета Свердловской области

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