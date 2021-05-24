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Общество / Религия
24 мая 2021, 13:05

Владимир Путин поздравил Патриарха Московского Кирилла с именинами

Владимир Путин и Патриарх Московский Кирилл

Владимир Путин пожелал Патриарху Кириллу успехов, здоровья и всего самого наилучшего. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с тезоименитством. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил усилия Патриарха всея Руси, направленные на дела просвещения и благотворительности, поддержание межрелигиозного и межконфессионального диалога, а также на совместную работу государства и церкви.

"Многолетнее ответственное служение, забота о благополучии граждан России, укреплении традиционных духовно-нравственных, семейных ценностей, высокая миротворческая миссия снискали Вам искреннее, безграничное уважение и в нашей стране, и за её пределами", - сказал Президент РФ.

Владимир Путин пожелал Патриарху Кириллу успехов, здоровья и всего самого наилучшего.

Тезоименитство - это день именин члена царской семьи, иной высокопоставленной особы. Также это слово применяется к именинам православных патриархов.

Областная газета Свердловской области

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