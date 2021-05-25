Православные верующие отмечают день второго обретения мощей Симеона Верхотурского

Праздничные богослужения прошли в Крестовоздвиженском соборе. Фото: Алексей Кунилов

25 мая РПЦ празднует день второго обретения мощей праведного Симеона Верхотурского, всея Сибири чудотворца. В этот день 32 года назад мощи святого были возвращены в храм после долгих скитаний по музеям.

В 1989 году они были торжественно помещены в храме в честь Всемилостивого Спаса (пос. Елизавет) и только 24 сентября 24 1992 года вернулись в Верхотурье.

В канун Дня праведного Симеона епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий возглавил малую вечерню с акафистом и всенощное бдение в Свято-Николаевском Верхотурском мужском монастыре. Сегодня с 9:00 в храме прошла Божественная литургия.

Напомним, что Дни Симеона Верхотурского проходят также в сентябре и в декабре. 31 декабря - в честь причисления Симеона к лику святых в 1694 году. 24 сентября - в честь возвращения мощей святого в Верхотурье в 1992 году. На эти торжества в духовную столицу Урала съезжаются паломники из разных городов и стран. Для них организуют бесплатные поезда до Верхотурья.

Фото: справка с сайта Екатеринбургской епархии

В 1929 году святые мощи были изъяты из монастыря для уничтожения. Однако сначала оказались в Нижнетагильском краеведческом музее, затем в музее атеизма, а далее - в запасниках краеведческого музея.