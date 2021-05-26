Сейчас православие в какой-то мере заменяет национальную идею

Храм святителя Спиридона Тримифунтского в Южном микрорайоне Талице. На заднем плане - новостройки. Неподалёку - ледовая аренда, которую сдали нынешней весной. Фото: протоиерей Игорь Балабанов

Ежедневно в стране возводится от полутора до двух храмов Русской православной церкви, а во всём мире – три храма в день. Такие цифры озвучил в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев). В границах епархий современной Екатеринбургской митрополии – на территории Свердловской области – сейчас возводят 94 храма и ещё 91 – восстанавливают. Сегодня расскажем о том, где идёт строительство.

Как считают?

Методика расчёта необходимого числа новых храмов прописана в документе, утверждённом Минстроем РФ в 2017 году. При строительстве храмов ориентируются на то, что храмы посещает десятая часть православных жителей района, в том числе 7,5 процента – регулярно по праздничным дням. Проще говоря, если в микрорайоне живут две тысячи человек, то там нужен храм вместимостью до 150 прихожан. Учитывается и условный радиус обслуживания приходских храмов – до 15 минут пешеходной доступности. Кафедральные соборы имеют радиус пешеходной доступности в пределах 15–20 минут.

Храмы в сельских поселениях рекомендуется размещать, исходя из национального и возрастного состава из расчёта радиуса пешеходной доступности в пределах получаса, а при численности группы православного населения менее 50 человек храмы рекомендуется предусматривать на группу сельских поселений с пешеходной доступностью в пределах двух часов.

Разумеется, эти рекомендации весьма условные. Храмы строятся там, где об этом ходатайствуют люди (и, как правило, активно принимают участие в строительстве) и/или проявляют инициативу меценаты.

Екатеринбург

В уральской столице прямо сейчас строятся 18 храмов. В основном – в старых спальных районах города (на Сортировке, Химмаше, ЖБИ) и в отдалённых посёлках (Компрессорном, Северке, Истоке и Малом Истоке, Садовом). Часть из них – на местах разрушенных в советское время (тенденция перекликается с главной идеей московской «Программы-200», в рамках которой с 2011 года строят храмы именно в спальных районах).

Такие стройки становятся по-настоящему народными. Пример тому – храм святителя Луки Крымского в посёлке Компрессорном, строительство которого началось десять лет назад. А идея строительства вызрела почти 20 лет назад. Сначала по просьбе людей, которые ездили на богослужения за несколько километров в другие храмы, была создана православная община. Затем приход долго не мог найти подходящее помещение для богослужений, и часто молебны служились под открытым небом.

– Для небольшого прихода на окраине Екатеринбурга самостоятельно построить храм – задача непосильная, строительство ведётся во многом благодаря помощи отзывчивых людей, – сообщается на сайте храма. – За всё время строительства десятки тысяч людей со всей России внесли свою лепту в строительство, сделав пожертвование на именные кирпичики, на купола и колокола храма.

С 2018 года в храме начались богослужения, сейчас там идут внутренние отделочные работы.

Растут храмы и в новых микрорайонах. В Академическом в 2011 году буквально в чистом поле заложили храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Святых Божиих строителей). Уже спустя четыре года храм был открыт. Он функционирует, но ещё остаются внутренние работы и благоустройство территории – новый храм станет частью ансамбля будущего Преображенского парка. С 2018 года в Академическом, недалеко от пересечения улиц Чкалова и Сахарова, строится ещё один храм – в честь страстотерпца Евгения Боткина (врача). Инициатором обоих проектов выступило РСГ «Академическое». На Ботанике на пожертвования жителей с 2015 года строится православный храм в честь Воскресения Христова.

А ещё Екатеринбург лидирует по строительству храмов при учреждениях. На территории Областной клинической больницы №1 возводится храм святых целителей Косьмы и Дамиана. Получение необходимых для начала стройки документов растянулось практически на 20 лет, и огромный по своей численности приход (более 500 человек), а также воскресная школа при нём ютились в небольшом больничном помещении. В 2019 году началось строительство храма, а уже в начале мая в храме прошла первая служба с участием прихожан.

94 храма сейчас возводят в Свердловской области и ещё 91 – восстанавливают. Фото: Павел Ворожцов

«Построят храм – деревня возродится!»

Строительство храмов на разных этапах идёт на территории всего региона – от южных территорий до ивдельского посёлка Оус. По два новых храма строятся в Нижнем Тагиле и Первоуральске. По три – в Горноуральском и Тугулымском городских округах. Семь – в населённых пунктах Берёзовского городского округа. Госпрограммы по строительству храмов в стране нет, поэтому история появления каждого – уникальна.

В посёлке Уральце инициатором строительства храма стал врач местной больницы и священник Александр Богомолов («Облгазета» рассказывала о нём в 2018 году). В деревне Новой Туре, где, по данным последней переписи, проживало меньше ста человек, деревянный храм-часовню Архистратига (Архангела) Михаила достраивает депутат нижнетуринской думы Виталий Мартемьянов.

– На месте храма сначала поставили крест, Виталий Владимирович собирался сделать там открытую часовенку. Но потом вдохновился и решил поставить храм в центре деревни. Храм почти готов, осталась только отделка. Акафисты читаем в часовне, на службы пока ездим в райцентр. Надеемся, что с завершением строительства деревня, которая некогда была процветающей, начнёт возрождаться, – говорит жительница деревни Людмила Виноградова.

Храм в новом, Южном микрорайоне Талицы возводится силами застройщика – компании «ТСК». Назван он в честь святителя Спиридона Тримифунтского. Для нескольких поколений таличан это событие уникальное: единственный сохранившийся в городе храм, Петропавловский, расположенный в западной части Талицы, был построен больше двухсот лет назад – в 1807 году. Здание растёт на глазах: в апреле был совершён чин закладки камня в основание будущего храма, а сейчас уже готовы стены.

– Событие долгожданное, – говорит начальник управления городского хозяйства Талицы Иван Дятлов. – В новом микрорайоне создаётся вся инфраструктура, и, конечно, храм в шаговой доступности тоже должен быть.

Много новых строек в населённых пунктах советского образца. Например, никогда не было храма в посёлке Озёрном (Режевской ГО), основанном в 1949 году. Долгие годы жители ездили на богослужения за 18 километров, в районный центр. В 2013 году, как только был основан приход, православные сельчане на первом же собрании изъявили желание построить храм. Назвать его решили в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница».

Власти посёлка выделили под молельную комнату помещение в клубе, а вскоре приход получил в пользование земельный участок под строительство храма, на месте бывшей заводской столовой. Организацию строительных работ взял на себя житель Озёрного Сергей Берестов.

– Изначально денег не было даже на проект, но поспособствовали в Ирбите – дали нам проект храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, – рассказывает Сергей. – Его и взяли за основу, добавив цокольный этаж. Со стройматериалами помогают местные предприятия, а буквально только что привезли лес из Алапаевска – недавно вернулся с пилорамы, где цилиндруем брёвна. Проект получился действительно народным, в нём участвуют не только озерчане, но и жители других населённых пунктов. В том числе соседнего села Глинского, где тоже строится храм. Мы помогаем им, а они – нам. Чтобы найти лишнюю копейку, даже организовали сбор макулатуры. За сезон собрали 25 тысяч рублей – уже замечательно! Службы временно проходят в здании будущей трапезной – мы сложили её из брёвен здания столовой.

Никогда не было храма и в посёлке Красноглинном Серовского ГО, в посёлке Красноярке (там под молитвенную комнату местного прихода выделили помещение в здании поселковой больнице), в североуральском посёлке Третьем Северном, в посёлке Совхозном Белоярского ГО, в городе Тавде.

А в Алапаевске подобрали земельный участок под строительство храма Александра Невского, который когда-то был в городе – его построили в 1888 году – к празднованию 900-летия крещения Руси, но в советское время разрушили. Новый храм, пишут в местных СМИ, не будет копией снесённого, но сохранит его название.

Строительство храма: от идеи до воплощения Строительство храма или часовни начинается с благословения правящего архиерея епархии. Если в населённом пункте нет церковной общины, то её нужно создать и зарегистрировать – для регистрации в неё должны входить не меньше десяти человек. Следующий шаг – обращение в местные органы власти с просьбой предоставить земельный участок. Затем необходимо провести инженерно-геологические изыскания, кадастровые работы, утвердить и согласовать сам проект храма (его можно заказать в архитектурно-проектной мастерской или купить готовый). За более подробным руководством по оформлению земельных участков, проектированию и строительству храма можно обратиться к руководству епархии.

Статистика В 1917 году на полтора миллиона уральцев приходилось 628 храмов. К 1941 году на территории Свердловской области осталось всего лишь 20 храмов. С крушением Советского Союза началось возрождение епархии: в 1986 году количество храмов в нашей области составляло 76 единиц. К 2011 году на территории региона насчитывалось 579 храмов и молитвенных помещений в 319 общинах, а к 2021 году – 665 храмов и молитвенных помещений.

Мнения Андрей СПЕРАНСКИЙ, историк, профессор, заведующий сектором политической и социокультурной истории Института истории и археологии УрО РАН: – Активное строительство храмов связано не только со стремлением восстановить историческую справедливость. На протяжении многих веков православие было цементирующей идеологией в России. По данным переписи 1937 года, больше половины взрослого населения страны, несмотря на все гонения против религии, написали, что они православные. И неслучайно процесс восстановления храмов начался ещё в годы войны (хотя и жёстко регулировался): он был направлен на консолидацию общества. Сегодня, когда чётко выраженной национальной идеи нет, православие в какой-то степени её заменяет. И с точки зрения сохранения исторических традиций, славянской культуры это положительное явление, я вижу в этом фундамент историзма. Но, само собой, во всём должно быть чувство меры. Протоиерей Алексий ЯКОВЛЕВ, настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца на Синих Камнях: – В буквальном смысле восстановить исторический баланс нельзя по нескольким причинам. Во-первых, изменились и численность населения, и его распределение. В течение XX века десятки населённых пунктов измельчали. Восстановить в них снесённые или полуразрушенные храмы в том виде, в каком они существовали, вряд ли возможно. Зато появились другие населённые пункты и микрорайоны, где храмов никогда не было, и где они не планировались. Пример тому – микрорайон Синие Камни. Есть и ещё одна причина: если к Октябрьской революции абсолютное большинство составляли храмы канонической архитектуры, возведённые именно как здания для молитвы, то сегодня ситуация иная. Огромное количество храмов находится в приспособленных помещениях – в бывших магазинах, школах. Люди к этому привыкают, и чьё-то намерение восстановить или построить храм сегодня воспринимается не как желание вернуть всё на круги своя, а как попытка реваншизма.