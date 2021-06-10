Православные верующие встречают праздник Вознесения Господня

Православные христиане отмечают Вознесение Господне. В этом году праздник приходится на 10 июня.
Вознесение отмечается 10 дней и завершается перед Троицей. День Святой Троицы верующие будут встречать в этом году 20 июня. Накануне православная церковь праздновала день отдания Пасхи.
Праздник Вознесения Господня - один из 12 главных церковных праздников, который отмечают на 40-й день после Пасхи, поэтому он всегда приходится на четверг. Он символизирует воссоединение Иисуса Христа с Богом после распятия и Преображения.
В канун двунадесятого праздника митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершили всенощное бдение в храме святых Бориса и Глеба в Екатеринбурге. Затем владыка с духовенством и прихожанами прошли крестным ходом вокруг храма. Правящий архиерей поздравил паству с Вознесением Господня:
- Истинная наша ценность там, куда Господь сегодня возносится и откуда Он обещает через ангелов, что таким же образом, как вы видите Иисуса возносящегося, вы увидите Его Грядущего со славою во втором Своем Пришествии в этот торжественный, таинственный и очень обнадёживающий нас день. Сегодня мы вместе с учениками сорадуемся, что наш Господь Воскресший возносится к Своему Отцу и возносит наши цели, наши устремления, нашу «планку жизни» туда, где Он Сам есть.
В праздник верующие вспоминают о событиях последнего дня земной жизни Иисуса Христа. Согласно библейской истории, после воскрешения он ещё 40 дней провёл на Земле. На 40-й день Иисус Христос, благословив учеников в селении близ Иерусалима на склоне Елеонской горы, на их глазах вознёсся на небо, скрывшись в светлом облаке. Спустя 10 дней на учеников сошёл Святой Дух в виде языков пламени, которое дало им силу проповедовать его учение.
В народе день Вознесения Господня считается днём памяти умерших родителей и предков. Принято готовить поминальные блюда.