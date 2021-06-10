Православные верующие встречают праздник Вознесения Господня

Согласно библейской истории, на 40-й день Иисус Христос, благословив учеников, на их глазах вознёсся на небо, скрывшись в светлом облаке. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Православные христиане отмечают Вознесение Господне. В этом году праздник приходится на 10 июня.

Вознесение отмечается 10 дней и завершается перед Троицей. День Святой Троицы верующие будут встречать в этом году 20 июня. Накануне православная церковь праздновала день отдания Пасхи.

Праздник Вознесения Господня - один из 12 главных церковных праздников, который отмечают на 40-й день после Пасхи, поэтому он всегда приходится на четверг. Он символизирует воссоединение Иисуса Христа с Богом после распятия и Преображения.

В канун двунадесятого праздника митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершили всенощное бдение в храме святых Бориса и Глеба в Екатеринбурге. Затем владыка с духовенством и прихожанами прошли крестным ходом вокруг храма. Правящий архиерей поздравил паству с Вознесением Господня:

- Истинная наша ценность там, куда Господь сегодня возносится и откуда Он обещает через ангелов, что таким же образом, как вы видите Иисуса возносящегося, вы увидите Его Грядущего со славою во втором Своем Пришествии в этот торжественный, таинственный и очень обнадёживающий нас день. Сегодня мы вместе с учениками сорадуемся, что наш Господь Воскресший возносится к Своему Отцу и возносит наши цели, наши устремления, нашу «планку жизни» туда, где Он Сам есть.