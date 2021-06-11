По всем епархиям Екатеринбургской митрополии с 12 по 26 июня пройдёт крестный ход

Молебен перед ковчегом с мощами святого на начало «Восточного крестного хода» отслужат в 12:00 12 июня. Фото: Екатеринбургская епархия

По Свердловской области пройдёт «Восточный крестный ход» с частицей мощей благоверного князя Александра Невского. Мероприятие продлится с 12 по 26 июня 2021 года.

Сейчас частица мощей пребывает в соборе Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря в Екатеринбурге. Молебен перед ковчегом с мощами святого на начало «Восточного крестного хода» отслужат в 12:00 12 июня. Именно в этот день, когда вся страна отмечает День России, родился великий князь Александр Невский.

Это один из крестных ходов, которые состоятся по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по всей стране в год 800-летия со дня рождения этого прославленного русского святого, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

«Восточный крестный ход» пройдёт с 12 по 26 июня по всем епархиям Екатеринбургской митрополии:

С 12 по 14 июня святыня будет пребывать в храме благоверного великого князя Александра Невского в Красноуфимске;

С 14 по 16 июня - в Первоуральске - в храме апостолов Петра и Павла;

С 16 по 18 июня будет пребывать в Нижнетагильской епархии - в Преображенском соборе города Невьянска;

С 18 по 21 июня ковчег с частицей мощей будет находиться в Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила;

С 21 по 23 июня святыню принимает Серовская епархия - в кафедральном соборе Преображения Господня города Серова;

С 23 по 26 июня ковчег будет пребывать в Каменской епархии - в Свято-Троицком кафедральном соборе города Каменск-Уральского;

Алапаевская епархия встретит святыни 26 июня в Свято-Троицком кафедральном соборе.

В тот же день ковчег со святыней вернётся в Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь Екатеринбурга. Однако позже мощи отправятся по маршруту: Омск – Новосибирск – Красноярск – Иркутск – Хабаровск – Южно-Сахалинск – Владивосток – Екатеринбург.