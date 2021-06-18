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18 июня 2021, 10:47

РПЦ вводит два новых праздника

Люди поклоняются иконе в храме

Решения о праздниках принял Священный синод Русской православной церкви. Фото: Галина Соловьёва

У православных верущих появились два новых прздника. 6 июня будет отмечаться явление чудотворного образа Спаса Нерукотворного, 21 октября - день иконы Божией Матери "Избавительница от бед" (Ташлинской).

Решения о праздниках принял Священный синод Русской православной церкви. С предложениями на заседании выступили митрополит Ярославский и Ростовский Вадим и Преосвященный митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

"Внести в общецерковный месяцеслов празднование 24 мая (6 июня) явления в Ярославле чудотворного образа Спаса Нерукотворного и празднование 8 (21) октября в честь иконы Божией Матери "Избавительница от бед" (Ташлинская)", - постановил Священный синод РПЦ.

Справка

Чудотворный образ Спаса Нерукотворного был явлен в 1612 году во дни формирования в Ярославле второго народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Крестный ход с иконой предотвратил начавшуюся в это время моровую язву в городе. В Ярославле 24 мая совершалась память её явления, фиксировались случаи чудесных исцелений. 13 марта 2018 года образ был обнаружен в запасниках Ярославского художественного музея. Проведённая экспертиза подтвердила подлинность иконы. Последующие два года её реставрировали, а 2 апреля 2021 года передали в возрожденный Спасо-Афанасьевский монастырь.

Икона Божией Матери "Избавительница от бед" (Ташлинская) явилась 8 (21) октября 1917 года в селе Ташла Самарской губернии. На месте явления иконы забил источник воды. Иконе поклоняются люди с различными недугами. С 1947 года образ пребывает в местном Свято-Троицком храме.

Областная газета Свердловской области

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