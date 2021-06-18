РПЦ вводит два новых праздника

Решения о праздниках принял Священный синод Русской православной церкви. Фото: Галина Соловьёва

У православных верущих появились два новых прздника. 6 июня будет отмечаться явление чудотворного образа Спаса Нерукотворного, 21 октября - день иконы Божией Матери "Избавительница от бед" (Ташлинской).

Решения о праздниках принял Священный синод Русской православной церкви. С предложениями на заседании выступили митрополит Ярославский и Ростовский Вадим и Преосвященный митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

"Внести в общецерковный месяцеслов празднование 24 мая (6 июня) явления в Ярославле чудотворного образа Спаса Нерукотворного и празднование 8 (21) октября в честь иконы Божией Матери "Избавительница от бед" (Ташлинская)", - постановил Священный синод РПЦ.