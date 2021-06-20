Православные христиане отмечают День рождения Церкви

На Троицу храмы принято убирать зеленью. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня, 20 июня, все православные христиане отмечают День Троицы, или Пятидесятницы. Этот день считается Днём рождения Церкви.

На Троицу храмы убраны изумрудной зеленью — травами, ветками берёз и цветами. Христиане вспоминают сошествие Святого Духа на апостолов, которое произошло спустя пятьдесят дней после Воскресения Христова.

День Святой Троицы — это один из двунадесятых праздников, 12-ти главнейших после Пасхи праздников в православии. Его также называют Троица, Пятидесятница, Сошествие Святого Духа, напомнили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

На пятидесятый день после Пасхи апостолы собрались в Сионской горнице в Иерусалиме, где накануне ареста и распятия Христос совершил Тайную Вечерю. И тут, как можно прочесть в Новом Завете, «…внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян 2:2-4).

После сошествия Святого Духа апостолы стали говорить на самых разных наречиях, и люди, окружающие их, удивлялись: как простые галилеяне могут знать столько языков? Ведь для каждого из слушателей проповедь Христа Воскресшего звучала на его родном языке. Сошествие Святого Духа и многоязычная проповедь апостолов стали днём рождения Церкви — сообщества верных Христу, объединенных Таинствами в Единое Тело Христово.

Обычай украшать храмы на Троицу ветвями берёз и травой имеет несколько объяснений. Во-первых, берёзы могут напоминать о дубраве Мамвре, где был дуб, под которым Господь, Святая Троица, в виде трёх ангелов явился Аврааму. Она изображена на иконах Троицы.

Во-вторых, в тот день, когда Святой Дух сошёл на апостолов, иудеи отмечали праздник Пятидесятницы, который был связан с историей дарования им Закона Божия. На пятидесятый день после исхода из египетской земли евреи подошли к Синайской горе, где Господь дал Моисею десять заповедей. Это было время весны, и вся гора Синайская была покрыта цветущими деревьями. Вероятно, отсюда в древней церкви был обычай в день Пятидесятницы украшать свои храмы и дома зеленью, чтобы как бы вновь очутиться на горе Синайской с Моисеем.

Напомним, вчера, 19 июня, была Троицкая родительская суббота – день всеобщего поминовения усопших перед праздником Святой Троицы, Пятидесятницы. Этот день является основным и наиболее важным для души умершего человека.