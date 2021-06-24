Ковчег с частицей мощей Александра Невского прибыл в Каменск-Уральский

"Восточный крестный ход" с частиецей мощей совершается в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Фото: Павел Ворожцов

В Каменск-Уральский прибыл "Восточный крестный ход" - ковчег с частицами мощей благоверного князя Александра Невского. Поклониться святыне верующие могут до 26 июня в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Затем мощи отправятся в Алапаевск, а 28 июня ковчег уже вернётся в Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь Екатеринбурга.

"Все эти дни будут совершаться богослужения с чтением акафиста святому благоверному князю Александру Невскому. Отбытие мощей из Каменска-Уральского состоится 26 июня после литургии, которую возглавит епископ Каменский и Камышловский Мефодий", - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

По завершении крестного хода по всем епархиям Екатеринбургской митрополии ковчег отправится в другие города: Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Владивосток. Только после этого святыня снова вернётся в столицу Урала.

Напомним, что "Восточный крестный ход" по епархиям Екатеринбургской митрополии совершается с 12 июня по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В этом году отмечается 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. В честь в этого в екатеринбургском парке "Россия – моя история" (ул. Народной воли, 49) открылась масштабная мультимедийная выставка "Александр Невский. Судьба России". Одним из первых её посетил Никита Михалков.

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